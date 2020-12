Polonia: sondaggio Cbos su matrimonio, convivenza e ruoli uomo-donna all’interno della famiglia

In Polonia cresce il numero di coppie nelle quali uomo e donna suddividono paritariamente tra loro i doveri famigliari. Tale modello di famiglia è preferito dal 58% delle coppie. Secondo il sondaggio dell’istituto Cbos inoltre, oggi vive in coppia il 62% di polacchi adulti, ma solo il 59% è coniugato formalmente. Secondo il sondaggio, il 14% delle coppie opta per il modello di famiglia in cui l’uomo “lavora e guadagna”, mentre la donna “si occupa dei bambini e della casa”. Nel 20% delle famiglie la donna, oltre a lavorare, pensa anche a tutte le faccende domestiche e ai figli, mentre a lavorare ad occuparsi contemporaneamente della casa e dei figli è solo il 5% di uomini. Ad insistere sull’adozione del modello paritario sono soprattutto le giovani donne, istruite e residenti nelle città medio-grandi, mentre gli uomini, anche giovani, propendono piuttosto verso il modello di famiglia “all’antica”. “Le donne credenti e praticanti più facilmente delle altre si trovano ad accettare il modello famigliare all’antica”, concludono gli autori del sondaggio, aggiungendo però che la scelta del modello da adottare è influenzata anche dal reddito dei componenti della coppia. La ricerca effettuata nell’ottobre scorso, rispetto al sondaggio precedente del 2013, evidenzia il rilevante calo del numero di famiglie “all’antica” (meno 14%) e l’aumento del 12% di quelle che realizzano il modello paritario.