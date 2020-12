Diocesi: Oria, domani il vescovo Pisanello ordina due sacerdoti

Domani, sabato 19 dicembre, nei primi vespri della IV domenica di Avvento, nella chiesa di San Giovanni Paolo II presso il santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria, alle ore 19, il vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, ordinerà presbiteri i diaconi Vincenzo Rubino e Antonio Sternativo.

Considerata la corrente emergenza, la santa messa dell’ordinazione presbiterale sarà celebrata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria e – per consentire la partecipazione all’intera comunità diocesana di Oria – sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente TeleDehon (canale 18).

Don Vincenzo, originario di Latiano, è collaboratore nella parrocchia di San Domenico in Oria; presiederà per la prima volta la santa Messa domenica 20 dicembre, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve in Latiano e poi celebrerà, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di San Domenico in Oria.

Don Antonio, originario di Francavilla Fontana, è collaboratore nella parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli in Villa Castelli; presiederà per la prima volta la santa Messa domenica 20 dicembre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eligio in Francavilla Fontana e poi celebrerà, alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo de’ Paoli in Villa Castelli.