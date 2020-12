Irlanda: mons. Martin (Dublino), bambini con difficoltà di apprendimento siano “preoccupazione prioritaria della politica educativa nazionale”

L’arcivescovo di Dublino, mons. Diarmuid Martin, ha espresso soddisfazione per l’apertura di una nuova scuola speciale nell’area di Crumlin in grado di offrire posti “urgentemente necessari” a 36 bambini con autismo e disabilità generali di apprendimento. In una nota diffusa questa mattina dall’arcidiocesi irlandese, si spiega che nel sud di Dublino c’è stata una grave carenza di posti scolastici per disabili nonostante l’apertura di aule speciali in un certo numero di scuole. Molti genitori avevano così scritto all’arcivescovo negli ultimi mesi esprimendo la loro frustrazione per le difficoltà incontrate nel trovare un posto dove portare i loro figli, costretti spesso a percorrere distanze considerevoli per andare a scuola. La nuova scuola – sostenuta dall’arcidiocesi per venire incontro alle esigenze di queste famiglie – sarà istituita nel 2021 nel campus dell’ex Scoil Colm a Crumlin, a Dublino. L’arcivescovo ha espresso la sua gratitudine al ministro dell’Istruzione, Norma Foley, e al ministro Josepha Madigan richiamando anche la loro attenzione sulla necessità di venire incontro alle esistenze educative di questi bambini promuovendo anche una migliore formazione degli insegnanti. L’auspicio che è che “il sistema scolastico cattolico in tutto il Paese, collaborando anche con altri enti patronali, si possa adoperare affinché l’attenzione ai bambini con bisogni educativi speciali diventi una preoccupazione prioritaria della politica educativa nazionale”.