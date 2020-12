Diocesi: Senigallia, domani incontro natalizio del vescovo Manenti con le persone impegnate in politica

Si ripeterà anche quest’anno il tradizionale incontro prenatalizio del vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti, con sindaci, consiglieri comunali, presidenti dei Consigli comunali e le persone impegnate in politica presenti nel territorio della diocesi senigalliese. Le restrizioni imposte dalla pandemia hanno però imposto che l’appuntamento si svolga online, con una diretta in programma dalle 9.45 di sabato 19 dicembre. L’incontro, si legge in una nota della diocesi, negli scorsi anni “ha riscosso interesse e si conferma un semplice e al contempo significativo momento di confronto su quanto sta a cuore a chi vive la comunità come luogo in cui pensare e realizzare percorsi di cittadinanza a misura di tutti, specie se più fragili e bisognosi di tutela”.

L’appuntamento si aprirà l’introduzione del vescovo Manenti sulla lettera enciclica di Papa Francesco, ‘Fratelli tutti’, di cui il vescovo stesso ha pensato di fare dono ai sindaci ed ai presidenti di Consiglio comunale. L’enciclica riguarda la fraternità e l’amicizia sociale e contiene diversi spunti per le persone impegnate nelle istituzioni ed in politica, in particolare il capitolo quinto intitolato ‘La migliore politica’. Spazio poi alla condivisione di testimonianze sulle buone pratiche, promosse dalle amministrazioni o dalla società civile che, anche nella realtà senigalliese, mettono in luce lo spirito comunitario di coesione e di fratellanza in risposta alle tante ferite della pandemia.