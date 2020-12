Santa Sede: “preso atto della sentenza nei confronti di mons. Ventura”, “rispetto per le autorità giudiziarie francesi”

“La Santa Sede ha preso atto della sentenza nei confronti di mons. Luigi Ventura”. È quanto si legge in un comunicato della Santa Sede a proposito dell’ex nunzio apostolico in Francia, condannato dal tribunale di Parigi a otto mesi di carcere con la condizionale per “aggressioni sessuali”. “Il legale del presule ne ha ribadito l’innocenza”, si legge ancora nella nota: “La Santa Sede conferma il rispetto per le autorità giudiziarie francesi, con le quali mons. Ventura ha sempre dimostrato la volontà di collaborare”.