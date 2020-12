Fondazione Centesimus Annus: al via le iscrizioni per il corso di Dottrina sociale 2021

“La Dottrina sociale della Chiesa per un Green New Deal” è il titolo dell’edizione 2021 del corso in Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice. Sono già aperte le iscrizioni di un percorso che propone tre incontri residenziali presso l’Istituto Maria SS. Bambina a Roma, 23 e 24 gennaio, 20 e 21 marzo, 15 e 16 maggio, più quattro incontri online (8 febbraio, 1° marzo, 12 aprile e 3 maggio) e offre un approccio insieme spirituale, di approfondimento sull’attualità, di testimonianza e di studio del Magistero. “Ci proponiamo di orientare allo sviluppo umano integrale e alla solidarietà dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, operatori scientifici e tecnologici, con particolare riguardo alle giovani leve”, spiegano dalla Fondazione. “Per la Dottrina sociale della Chiesa la sfida del Green Deal europeo è rendere sostenibile l’economia, trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità nei campi sociali e politici, per rendere la transizione equa e inclusiva per tutti”, aggiunge il direttore didattico del corso padre Francesco Occhetta. Alla giornata inaugurale interverranno la presidente della Fondazione Centesimus Annus, Anna Maria Tarantola, e il segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato della Santa Sede, mons. Paul Richard Gallagher, che proporrà una lectio sul rapporto tra Dottrina sociale e Green new Deal nella pratica degli Stati e nella valutazione del bene comune; tra i docenti della prima sessione troviamo il manager Alessandro Rizzo e il gesuita della Pontificia Università Gregoriana, p. Jacquineau Azetsop. Gli appuntamenti online saranno guidati da padre Paolo Benanti, su Chiesa e sviluppo dell’intelligenza artificiale; il sindacalista Marco Bentivogli, su nuovi lavori in Italia e in Europa; le giornaliste Vania De Luca e Roberta Leone, su comunicazione nella Chiesa e nelle istituzioni rispetto al Green New Deal; Nicola Pochettino della European Investment Bank, su economia e finanza sostenibile. Ai corsi in presenza, si parlerà invece di migrazioni e integrazione con il prefetto Sandra Sarti e con Donatella Parisi del Centro Astalli di Roma; di riforme europee e Dottrina sociale con Fernando de la Iglesias, docente alla Gregoriana; di scenari antropologici ed economici con il preside della facoltà di Economia all’Università Cattolica Domenico Bodega e con la presidente di Rfi Claudia Cattani. Info: http://www.centesimusannus.org/corsi-2/corso-in-dottrina-sociale-della-chiesa-2.