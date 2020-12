Diocesi: Siena, presentata la Commissione per la tutela dei minori

“In linea con le indicazioni del Santo Padre e della Cei diamo vita alla Commissione per la tutela dei minori mettendo in campo laici esperti della materia che potranno essere un valore aggiunto grazie all’esperienza maturata sul campo in tanti anni di lavoro ognuno nei propri ambiti legale, medico e psicologico”. Lo ha affermato questo pomeriggio il card. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, presentando la commissione dell’arcidiocesi “Sp.A.M. Spazio ai minori”. L’obiettivo primario, sottolinea una nota. è quello di contrastare ogni forma di abuso o maltrattamento a danno dei minori. “È solo l’inizio di un percorso che – ha aggiunto l’arcivescovo – ci vedrà impegnati anche con eventi di sensibilizzazione in una vera e propria campagna a favore e a sostegno dell’assoluta tutela dei minori”.

Con il card. Lojudice, alla presentazione hanno partecipato i membri della Commissione e due ospiti speciali da anni impegnati nella tutela dei più piccoli: don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell’associazione Meter, e Lucia Ercoli, medico impegnato da anni nella tutela dei minori fragili nella Capitale e direttore dell’ambulatorio di Papa Francesco a San Pietro.

A far parte della commissione “Sp.A.M. Spazio ai minori” sono stati chiamati dal card. Lojudice la psicologa e psicoterapeuta Alice Mazzei, il pediatra e boeticista Carlo Bellini, l’avvocato Cecilia Collini, l’assistente sociale Emiliano D’Ambrosio, la consulente familiare Patrizia Mariotti.