Libri: “Laudata economia”, Zamagni presenta una “guida” per comprendere il pensiero di Papa Francesco

Arriva in questi giorni in libreria l’ultimo libro dell’economista Stefano Zamagni pubblicato in occasione dell’evento “The economy of Francesco” tenutosi ad Assisi. S’intitola “Laudata economia”, è stato coedito dalla Fondazione don Lorenzo Guetti e da ViTrend (il marchio di diffusione nazionale dell’editrice Vita Trentina) e offre in 200 pagine uno strumento per approfondire la prospettiva di Papa Francesco e i temi dibattuti dai giovani economisti e imprenditori convocati dal Papa ad Assisi. “Attraverso una decina di saggi sulle questioni più cruciali dell’economia e della società, alla luce della Dottrina sociale della Chiesa (dal bene comune alle politiche familiari, dalla pace all’etica economica), Zamagni”, spiega l’editore, “rende accessibile un vasto materiale collegato dal filo rosso dello sviluppo umano integrale, ovvero quel processo di liberazione dai lacci che imprigionano, da quelli fisici a quelli culturali e spirituali”. Lottare per lo sviluppo vuol dire, per Zamagni, “lottare per l’allargamento degli spazi della libertà da (dalla fame, dall’ignoranza, dalle tante nuove forme di schiavitù), della libertà di (realizzare il proprio piano di vita, auto-determinarsi) e anche della libertà con, perché non si può essere autenticamente liberi da soli, prescindendo dalla libertà degli altri”.

Il volume verrà presentato domani, sabato 19 dicembre, in un incontro con l’autore coordinato da Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, e promosso da Fondazione don Lorenzo Guetti e ViTrenD; a partire dalle 9.30 sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Fondazione don Guetti, dove resterà disponibile.