Natale 2020: mons. Baturi (Cagliari) domani incontra gli immigrati

Domani, sabato 19 dicembre, dalle ore 9 alle 13.30, l’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi incontrerà le comunità di immigrati presenti nel territorio diocesano nella sede istituzionale dell’Episcopio a Cagliari (piazza Palazzo 4), nell’ambito dell’iniziativa “È Natale, il vescovo incontra gli immigrati”.

Quest’ultima – organizzata dalla Caritas diocesana di Cagliari in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes – vedrà la presenza delle autorità locali, del direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, e del direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, padre Stefano Messina, oltre che dei rappresentanti delle principali comunità immigrate di diverse nazionalità, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. L’iniziativa prevede un momento di saluto e conoscenza, in cui le singole comunità, divise in gruppi, saliranno nella sede vescovile per lo scambio di auguri e per un’offerta reciproca del messaggio di pace, sulla linea dall’ultima enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, in cui quest’ultimo considera indispensabile, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, “far rinascere tra tutti un’aspirazione alla fraternità”.