Diocesi: Ancona-Osimo, presentato il progetto “We at Co” per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile

È stato presentato oggi il progetto “We at Co” – acronimo di “Noi in Coworking”, “Noi vogliamo lavorare insieme” – nato nell’ambito dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi metropolitana di Ancona-Osimo. All’incontro hanno partecipato l’arcivescovo Angelo Spina; Marco Luchetti, componente Commissione problemi sociali e lavoro; Ilaria Frittelli del progetto “Policoro”; Roberto Ascani, sindaco di Castelfidardo; Giuseppe Palestini (Ucid).

Obiettivo del progetto, ha spiegato Luchetti, “dare ai nostri giovani una opportunità di creare lavoro attraverso la loro iniziativa e le loro idee innovative”. Il manifesto di “We at Co” propone ai giovani di partecipare ad un bando presentando un’idea innovativa che può trasformarsi in attività imprenditoriale. “Le prime ventiquattro idee selezionate da una Commissione di esperti potranno essere sviluppate in un sito a Castelfidardo (una ex fabbrica di fisarmoniche ristrutturata) in cui i giovani scelti parteciperanno a percorsi formativi che li aiuteranno ad implementare il loro progetto”. Frittelli, che da cinque anni opera in diocesi, ha annunciato la disponibilità delle responsabili del progetto “Policoro” ad offrire il servizio di segreteria. “L’uomo – ha sottolineato mons. Spina – non è fatto solo di anima o soltanto di pensiero, o soltanto di corpo, ma siamo una unità. Allora se nell’uomo c’è questa alleanza, se questa alleanza viene trovata negli uffici della diocesi, viene creta tra Ucid, Comune di Castelfidardo, parrocchia Santo Stefano di Castelfidardo, scuola e tanti altri, allora noi stiamo guardando avanti con speranza”.