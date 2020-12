Mediterraneo: Mattarella, “durante l’ultimo decennio è gradualmente diventato teatro di drammatiche crisi”

Il Mediterraneo è “un’area che molti popoli possono chiamare casa. Un’area, tuttavia, che durante l’ultimo decennio è gradualmente diventata teatro di drammatiche crisi”. Lo ha sottolineato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia di presentazione degli auguri da parte del Corpo diplomatico.

Per il Capo dello Stato, “la condizione della Libia e le altre situazioni conflittuali – spesso anche tragicamente accantonate – producono non soltanto una dolorosa scia di lutti e tante umane sofferenze, ma sono moltiplicatrici di minacce transnazionali, di terrorismo, di radicalizzazione”. “Occorre intervenire sulle radici profonde che alimentano questi fenomeni”, ha ammonito Mattarella, secondo cui “accanto alle misure di contrasto servono azioni che vadano a incidere sulla crescita e lo sviluppo secondo modelli inclusivi e sostenibili, a partire da investimenti adeguati nell’istruzione, nella salute, nella cultura, per i giovani”. “Sono sfide comuni a molte aree del mondo – ha spiegato – e, per affrontarle, non vi è altra scelta che infondere nuovo vigore al multilateralismo, contro resistenze che, mascherate con il rilancio di polverose parole d’ordine nazionalistiche, sono inevitabilmente causa di tensioni, di crisi e di povertà”.

“I rapporti internazionali possono essere fondati soltanto su condivisione della responsabilità, su trasparenza, sulla centralità della persona e dei diritti umani, e l’Italia, con i valori di libertà, democrazia e pace che caratterizzano la sua Costituzione, intende contribuirvi”, ha proseguito il presidente, convinto che “il multilateralismo, diversamente, rischierebbe di tradursi in mera tecnica negoziale utile, talvolta, ad attenuare le tensioni, ma non certo in grado di orientare solide scelte di valore”.