Diocesi: a Matera-Irsina, aiutate 85 imprese con il Fondo Caritas per la ripartenza post Covid

116.298 euro è l’importo erogato dalla Caritas diocesana di Matera-Irsina attraverso il Fondo di sussidiarietà per la ripartenza delle piccole imprese che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno visto rallentare la propria produzione. 107 sono le realtà che hanno presentato domanda di aiuto alla Caritas. Di queste, 85 hanno usufruito del contributo, mentre 18 non hanno visto accettata la propria domanda perché i requisiti del bando erano mancanti. “Ci rendiamo conto che questo aiuto ha rappresentato solo una piccola goccia nel mare dei tanti bisogni che la pandemia ha acuito – affermano dalla Caritas diocesana di Matera –. Ma è proprio meditando sulle piccole gocce che si può scoprire il segreto del mare”, aggiungono, parafrasando un pensiero del poeta libanese Khalil Gibran. Il progetto, lanciato nel mese di giugno, ha avuto come destinatari micro e piccole imprese, aziende artigianali e agricole, che tra marzo e maggio hanno subito una riduzione del fatturato uguale o superiore al trenta per cento. Il fondo è andato a coprire affitti, tasse, rate di mutui e costi per la ripartenza o per la chiusura delle attività. “Rispondendo al nostro mandato educativo, abbiamo voluto accompagnare le piccole imprese del territorio, anima delle comunità, a non perdere mai di vista la propria visione, la creatività e soprattutto il sogno”, concludono dalla Caritas diocesana.