Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, realizzata un’antologia che raccoglie omelie di mons. Angiuli su teologia e sacerdozio ministeriale

Su iniziativa del vicario generale, mons. Beniamino Nuzzo, e dei vicari episcopali diocesi di Ugento–Santa Maria di Leuca, è stata realizzata, a cura del vicario per la pastorale, don Stefano Ancora, una raccolta di omelie del vescovo, mons. Vito Angiuli, sulla vocazione e il ministero sacerdotale, dal titolo “Vi ho chiamato amici”, un’antologia che raccoglie, in modo ordinato, il magistero del vescovo sulla teologia del sacerdozio ministeriale, espresso nel decennio del suo episcopato. Nel volume di 660 pagine, stampato per conto delle Edizioni VivereIn, da Evi srl Arti Grafiche di Monopoli (Ba), sono contenuti 100 testi in tutto, tra cui 90 omelie in occasione dell’ammissione tra i candidati agli ordini sacri, dei ministeri del lettorato e dell’accolitato, delle ordinazioni diaconali e presbiterali, delle messe crismali, degli anniversari di sacerdozio, in memoria dei vescovi e sacerdoti defunti e 10 riflessioni/messaggi per altre ricorrenze.