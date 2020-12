Natale 2020: Venezia, da Patriarcato e Associazione panificatori 300 panettoni in dono a Caritas per carceri e mense diocesane

Ieri pomeriggio, presso la sede della Caritas in via Querini a Mestre, l’Associazione panificatori di Venezia, rappresentata dal suo presidente Massimo Gorghetto e da alcuni artigiani, ha consegnato al direttore della Caritas veneziana, il diacono Stefano Enzo, 300 panettoni realizzati dagli artigiani dell’Associazione. Di questi 100 sono stati donati dai panificatori. Questi prodotti dolciari andranno, come ogni anno, al carcere maschile (170 pezzi) e a quello femminile (50 pezzi) di Venezia. I panettoni rimanenti saranno distribuiti per gli ospiti delle mense diocesane.

In questo modo il Patriarcato di Venezia ha voluto dare anche un segnale di vicinanza alle attività commerciali legate al territorio, preferendo i prodotti artigianali a quelli della grande distribuzione.