Natale 2020: Parma, da domani al 6 gennaio San Francesco del Prato apre le porte e invita i bambini a disegnare il presepe

La chiesa di San Francesco del Prato a Parma vuole salutare e ringraziare chi ha contribuito con le proprie donazioni – ma anche solo con un potente e tangibile sostegno morale – alla sua rinascita. Da sabato 19 dicembre fino al prossimo 6 gennaio – escluso il 25 dicembre, dedicato ai Vespri – sarà possibile visitare, nei fine settimana e nei giorni di festa (nel dettaglio 19, 20, 24, 26, 27, 31 dicembre 2020, 1, 2, 3 e 6 gennaio 2021), la chiesa-carcere che ormai da tempo è oggetto di un importante lavoro di restauro. L’apertura straordinaria chiama direttamente in causa anche i bambini: a loro è infatti rivolto l’invito a interpretare con la fantasia il Natale 2020. Tutti i bimbi di età compresa tra 0 e 12 anni sono invitati a realizzare un disegno della Natività e inviarne una scansione (o foto) entro il 17 dicembre all’indirizzo email natale@sanfrancescodelprato.it. I disegni devono essere realizzati su un foglio orientato in senso orizzontale.

Le immagini raccolte verranno proiettate sul velario che copre l’abside in fase di restauro, contribuendo così alla suggestiva atmosfera natalizia creata da uno spettacolo di luci e suoni. Per poter entrare all’imbrunire e godere appieno dell’effetto dell’installazione luminosa che permetterà di ammirare l’architettura dell’interno della chiesa gotica, della navata centrale e delle cappelle laterali, compreso il soffitto ligneo a cassettoni, l’orario di accesso è limitato alla fascia compresa tra le 16 e le 18.30. Non è necessario prenotare e l’ingresso è a offerta libera in sostegno ai restauri della chiesa, che sarà riaperta a culto e cultura il 2 maggio 2021. Obbligatorio indossare mascherina e rispettare norme anti-Covid.