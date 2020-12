Coronavirus Covid-19: Casellati, “la stampa ha avuto un ruolo ancora più centrale che in passato garantendo un servizio davvero essenziale”

“In tutti questi mesi la stampa ha avuto un ruolo ancora più centrale che in passato”. Lo ha sottolineato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento in occasione dello scambio di auguri con la Stampa parlamentare tenutosi in Sala Koch, a Palazzo Madama.

“I media sono stati l’unico collegamento tra i cittadini confinati in casa e la realtà esterna”, ha osservato la seconda carica dello Stato: “Per questo voglio dire il mio grazie ai tanti professionisti che anche in questi mesi difficili ci hanno garantito un servizio davvero essenziale”. “Una funzione delicata, che richiama voi operatori alla grande responsabilità di informare e fornire notizie con costanza e tempestività. Al compito di veicolare messaggi che siano utili e attendibili per i cittadini”, ha proseguito Casellati, secondo cui “le continue e martellanti opinioni di virologi e di alcuni esperti diffuse dai media, non di rado contraddittorie fra di loro, hanno ingenerato un grave disorientamento e confusione nell’opinione pubblica sulla gestione dell’emergenza sanitaria”. “Occorre ci sia una voce ufficiale del Governo, che muova dall’accesso ai report del Comitato tecnico scientifico”, la richiesta della presidente del Senato.