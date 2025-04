Scuola paritaria: Agidae, l’11 e 12 aprile il convegno nazionale a Roma su scenari e prospettive di sviluppo

Dall’11 al 12 aprile il Centro Congressi Pontificio Istituto Patristico Augustinianum ospiterà il convegno nazionale Agidae- Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, appuntamento annuale che riunisce esperti, amministratori e operatori del settore educativo e sociale per confrontarsi su scenari e prospettive di sviluppo. Aprirà i lavori il presidente nazionale, p. Francesco Ciccimarra. Tra i relatori il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo; il direttore Usr Lazio Anna Paola Sabatini, il sostituto procuratore della Suprema Corte di Cassazione Fulvio Baldi, e il direttore della Fondazione Agidae Labor Nicola Mercurio, insieme a numerosi esperti e accademici di rilievo.

Obiettivo dell’evento approfondire il ruolo della scuola paritaria a 25 anni dalla Legge n. 62/2000, il tema della parità scolastica e le opportunità offerte dalla formazione finanziata. Il convegno affronterà, inoltre, le nuove sfide della responsabilità amministrativa degli Enti ecclesiastici in materia di prevenzione dei reati informatici e di tutela della privacy, la digitalizzazione della didattica e il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’educazione. Si parlerà anche dell’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale in materia di Imu per gli immobili delle scuole paritarie e degli Enti ecclesiastici più in generale. Un focus particolare sarà dedicato ai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro per le migliaia di lavoratori subordinati delle scuole cattoliche, delle Facoltà ecclesiastiche e del settore socio-sanitario-assistenziale-ricettivo degli Enti gestori, con approfondimenti sulle tutele dei lavoratori, la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa.

Durante il convegno è prevista anche la tavola rotonda “Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa nei nuovi Ccnl. Il modello Agidae per tutti i lavoratori dipendenti”. La moderazione è affidata al giornalista Felice D’Endice, direttore dell’agenzia AdnKronos. “Oggi più che mai, abbiamo bisogno di una visione capace di coniugare tradizione e innovazione, per offrire risposte concrete alle sfide del nostro tempo”, dichiara p. Ciccimarra. Qui il programma del convegno.

