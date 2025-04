Diocesi: Ragusa, sabato inaugurazione dell’esposizione “Pasqua Arte 2025”

“Pasqua Arte 2025”. Questo il titolo di una iniziativa promossa dall’Ufficio per la cultura della diocesi di Ragusa, la parrocchia-basilica “Maria SS. Annunziata” di Comiso e l’associazione “Calicantus Aps”. L’inaugurazione è prevista sabato 12 aprile presso la sede di corso Vittorio Emanuele 251 a Comiso. Si tratta di una esposizione di 30 opere di artisti locali professionisti, 3 opere vincitrici del concorso rivolto agli artisti emergenti. “L’arte non è solo una forma di espressione estetica, ma un linguaggio universale capace di toccare le corde più intime dell’animo umano, di sfidare la superficialità, di suscitare emozioni e riflessioni che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana”, scrive mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, nella lettera agli artisti: “il vostro impegno artistico, la bellezza che, nelle sue infinite forme, voi create, non solo impreziosisce il nostro territorio, ma rappresenta anche un ponte che ci aiuta a collegare il visibile all’invisibile, il contingente al necessario, il temporale all’eterno”. All’inaugurazione oltre al presule, Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso; Giorgio Assenza (Ars); Daniela Mercante (Usr Sicilia – Ambito territoriale di Ragusa); don Biagio Aprile (parrocchia Maria SS. Annunziata); Giuseppe Di Mauro (Aps Calicantus) che porteranno i loro saluti. Interverranno Giuseppe Cassarino e Vittorio Emanuele, moderati da Alessandra Micieli.

