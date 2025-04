Lavoro: Aibi, un percorso formativo dedicato ai dipendenti di Ristopiù Lombardia per favorire inclusione e accoglienza

Per il terzo anno consecutivo, Aibi-Amici dei Bambini Ets e Ristopiù Lombardia Spa Società Benefit, con il patrocinio dell’Associazione Assosinderesi, collaborano per offrire un percorso formativo dedicato ai dipendenti di Ristopiù Lombardia. L’iniziativa, che si svilupperà lungo tutto il 2025, avrà come focus il tema della Diversity & Inclusion.

Il programma formativo si avvarrà dell’esperienza di esperti del settore, tra cui Elisabetta Dallavalle, esperta di politiche di Wellbeing DE&I; Rosa Flauto, pedagogista e coach, con esperienza nel supporto allo sviluppo personale e professionale; Luca Pasquale, docente di Pedagogia generale e speciale presso l’Issr Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense, vicepreside dell’Istituto Sant’Apollinare di Roma ed esperto in processi di apprendimento.

Il percorso affronterà la D&I con un approccio multidisciplinare, toccando aspetti pedagogici, organizzativi e psicosociali. Gli incontri, condotti dagli esperti del settore, si terranno da aprile a dicembre e offriranno spunti di riflessione e strumenti pratici per migliorare l’inclusione e la valorizzazione delle diversità nel contesto aziendale.

Il calendario degli incontri prevede i seguenti temi: stereotipi, diversità e inclusione; cervello femminile e cervello maschile; differenze culturali; conflitti generazionali; mitigare gli effetti dei bias per promuovere diversità e inclusione; adottare un linguaggio comune.

Questa iniziativa rientra nelle attività di Corporate Family Responsibility promosse da Ristopiù Lombardia in collaborazione con Aibi, con l’obiettivo di valorizzare la sfera relazionale delle persone dell’impresa e creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e accogliente.

La Diversity & Inclusion non è solo un valore etico, ma anche un pilastro fondamentale degli standard Esg (Environmental, Social, and Governance). Le aziende che investono in formazione e politiche inclusive migliorano la sostenibilità sociale, rafforzano la reputazione aziendale e attraggono talenti, clienti e investitori sensibili a questi principi. Integrare la D&I nelle strategie aziendali significa contribuire attivamente a un futuro più equo e competitivo.

