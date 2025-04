Sanità: Ospedale Miulli, domani il convegno “Covid-19, 5 anni dopo: cosa abbiamo imparato?”

A cinque anni da quando la pandemia di Covid-19 ha sconvolto le nostre vite e messo a dura prova il sistema sanitario globale, l’ombra lunga di quell’emergenza impone una riflessione profonda. Cosa abbiamo realmente appreso da quella crisi senza precedenti? Quali lezioni possiamo trarre per il futuro della sanità pubblica e della nostra società? Per rispondere a queste domande cruciali e promuovere un confronto costruttivo, l’Ospedale generale regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti annuncia l’organizzazione del convegno “Covid-19, 5 anni dopo: cosa abbiamo imparato?”, che si terrà venerdì 11 aprile, a partire dalle 9, presso la sala convegni dell’Ospedale.

Intervengono mons. Giuseppe Russo, governatore dell’Ospedale Miulli, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, parlamentare europeo, Raffaele Piemontese, vicepresidente della Giunta regionale della Puglia e assessore alla Sanità, Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Luigi Fruscio direttore generale dell’Asl Bari, Vitangelo Dattoli, direttore sanitario dell’Ospedale Miulli, Fabrizio Celani, ex direttore sanitario dell’Ospedale Miulli, Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, Andrea Ferrante, regista, Vito Schirone della Produzione Novi New, mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto.

L’evento, ideato e promosso dal Miulli, si propone come una piattaforma strategica per consolidare le conoscenze acquisite durante l’emergenza pandemica, andando oltre la semplice commemorazione. Sarà un’occasione fondamentale per esaminare l’impatto multiforme del virus – sulla salute pubblica, sull’organizzazione ospedaliera, sulla ricerca scientifica, sul tessuto sociale ed economico – valutando criticamente le risposte messe in campo a livello locale, regionale e nazionale. L’obiettivo è identificare le strategie più efficaci, le innovazioni emerse sotto pressione e le aree di miglioramento per rafforzare la resilienza del nostro sistema sanitario di fronte a eventuali crisi future. Il convegno intende inoltre onorare la memoria delle vittime, celebrare lo spirito di adattamento delle comunità e rinnovare il profondo ringraziamento all’instancabile dedizione del personale sanitario, vero baluardo nella lotta contro un nemico invisibile.

Durante l’incontro sarà proiettato il documentario “Erreconzero – From Alarm To Awakening”, che non è solo un film, ma un viaggio emotivo e potente girato in parte proprio tra le mura dell’Ospedale Miulli durante i giorni più bui della pandemia. Il lungometraggio, attraverso sequenze toccanti e testimonianze dirette cattura l’impatto devastante del Covid-19, mette in luce il coraggio e l’umanità profonda di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, racconta il dolore dei pazienti e delle loro famiglie separate, ma testimonia anche la sorprendente capacità di resilienza e solidarietà dimostrata dalla nostra società.

Il convegno si concluderà con un momento di profonda riflessione personale grazie alla testimonianza diretta di mons. Giuseppe Satriano, che condividerà la sua esperienza personale come paziente con Covid-19, ricoverato proprio presso l’Ospedale Miulli durante il periodo pandemico, offrendo uno sguardo sulla malattia, sulla sofferenza, sulla fede e sulla cura ricevuta all’interno della struttura.

