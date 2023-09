Incontri del Mediterraneo: Marsiglia, mons. Satriano giovedì alla tavola rotonda di apertura dei lavori dei vescovi

Nell’imminenza dell’evento Rencontres méditerranéennes “Mosaïques d’espérance”, in corso a Marsiglia dal 17 al 24 settembre, “l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, è stato invitato dal card. Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, a prendere parte alla tavola rotonda di apertura dei lavori dei vescovi del Mediterraneo prevista alle ore 10 di giovedì 21 settembre”, ricorda una nota diffusa oggi dalla diocesi di Bari-Bitonto.

“Mons. Satriano interverrà come rappresentante della sponda mediterranea sud-europea assieme ad altri presuli, ciascuno in rappresentanza di una sponda del bacino del Mediterraneo (Africa del Nord, Balcani, Europa dell’Est, …). Quattro le sfide maggiori che interpellano la Chiesa nel Mediterraneo: la sfida della grande disparità economica; la sfida dei conflitti politici e religiosi; la sfida del cambiamento climatico e ambientale; la sfida migratoria”, prosegue la nota.

I Rencontres Méditerranéennes sono organizzati dall’arcidiocesi di Marsiglia, in corso da domenica 17 fino a domenica 24 settembre. Si tratta di una iniziativa in continuità con gli altri due incontri di riflessione e spiritualità, col titolo Mediterraneo frontiera di Pace che si sono tenuti prima a Bari nel 2020 e poi a Firenze nel 2022, entrambi promossi dalla Conferenza episcopale italiana.

Papa Francesco partirà da Roma nel pomeriggio del 22 settembre; a Marsiglia sarà accolto dal presidente francese Emmanuel Macron. A seguire l’incontro con il clero diocesano e la preghiera alla Vergine nella basilica di “Notre Dame de la Garde”, quindi alle 18 nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare vivrà un momento di raccoglimento con i leader religiosi e terrà un discorso.

Sabato l’incontro privato con alcune persone in situazione di disagio economico poi la partecipazione alla sessione conclusiva degli Incontri del Mediterraneo, il colloquio con il presidente della Repubblica, quindi nel pomeriggio la messa conclusiva della visita, che Francesco presiederà nello “Stadio Vélodrome” di Marsiglia.