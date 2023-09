Marocco e Libia: Cagliari, diocesi vicina alle popolazioni colpite

Anche la diocesi di Cagliari è vicina alle popolazioni del Marocco e della Libia. Questi due Paesi sono uniti da una catastrofe umanitaria: il terribile terremoto che ha colpito il Marocco la notte di venerdì 8 settembre scorso ha causato migliaia di morti e feriti; a questa tragedia, si aggiunge il dramma che sta vivendo la Libia, devastata dall’uragano Daniel che ha provocato terribili inondazioni, con migliaia di morti, dispersi e sfollati. Nei giorni scorsi, la Conferenza episcopale italiana, dopo aver espresso solidarietà alla popolazione locale, come forma di aiuto immediata per il Marocco ha deciso lo stanziamento di 300mila euro dai fondi 8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica. Questo stanziamento aiuterà, attraverso Caritas Italiana, a far fronte alle prime necessità. Caritas Italiana – che collabora da molti anni con le Caritas in Marocco in vari progetti a favore di persone particolarmente vulnerabili, come i migranti e minori non accompagnati – è in contatto costante con l’équipe della Caritas locale e segue con attenzione le notizie che giungono dal Paese nordafricano per monitorare la situazione e valutare gli interventi più urgenti. La stessa Caritas italiana è in contatto costante anche con le diocesi della Libia per valutare eventuali interventi. Inoltre nei giorni scorsi, Croce rossa italiana, Caritas Italiana e Unicef, per rispondere al terribile terremoto che ha colpito il Marocco, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi straordinaria con numero solidale con il supporto della Rai attraverso Rai per la Sostenibilità – Esg; una campagna poi estesa anche alla Libia, conclusasi domenica 17 settembre. Anche la diocesi di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana, invita alla preghiera e alla solidarietà concreta verso le popolazioni di questi Paesi. È possibile contribuire agli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Marocco”.