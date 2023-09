Don Milani: Acec mette a disposizione il catalogo dei documenti audiovisivi per il Centenario milaniano

In occasione del centenario milaniano, l’Acec-Associazione cattolica esercenti cinema della regione Toscana, mette a disposizione sul portale acec.toscana.it, il catalogo dei “Documenti audiovisivi su don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana”, che comprende docufilm nei quali sono presenti padre Ernesto Balducci, padre David Maria Turoldo, don Luigi Ciotti, Papa Francesco e Sergio Mattarella. “Il catalogo non intende in alcun modo costituire l’elenco dei materiali audiovisivi esistenti sulla figura di don Milani e della sua scuola, il che sarebbe un’impresa al limite dell’impossibile, bensì proporre una selezione di documenti utili a quanti desiderano presentare il pensiero del priore di Barbiana in eventi culturali o in ambito scolastico o manifestazioni pubbliche. Per questo, rivolgendosi ad Acec Toscana, è possibile avere indicazioni di dettaglio e supporto alla programmazione di iniziative e proiezioni”. Sono queste le parole del presidente di Acec Toscana, Vito Rosso, ha firmato un saggio specifico, raccogliendo lungometraggi, docufilm, servizi televisivi, documenti audio e convegni sulla figura di don Milani (1923-1967), oltre a saggi sul non facile rapporto del prete fiorentino con il cinema e la televisione, offrendo per ciascun settore schede di approfondimento e note per l’utilizzo dei materiali. Di particolare interesse il documentario “Barbiana 65”, realizzato da Alessandro G.A. D’Alessandro nel 2017 con materiale registrato dal padre Angelo nel dicembre del 1965 con don Lorenzo ancora in vita, oltre che l’intervista a Pier Paolo Pasolini, realizzata dalla Rai, su “Lettera a una professoressa”, ma anche “Un prete scomodo” di Pino Tosini e proiettato per la prima volta nell’ottobre 1975, e “Don Milani” di Ivan Angeli proiettato nell’aprile 1976. Tra i documenti concessi in esclusiva ad Acec Toscana da Cinecittà per il periodo del Centenario, c’è anche il film televisivo “Don Milani priore di Barbiana”, diretto dai fratelli Frazzi, realizzato con la coproduzione di Rai cinema fiction e trasmesso in due parti il 2 e 3 dicembre del 1997.