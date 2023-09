Sinodo: p. Magno, “comunione, partecipazione e missione”

“La Chiesa per essere viva ha bisogno di comunione, partecipazione e missione che sono i tre aspetti che il Sinodo ecclesiale sta tenendo in considerazione e terrà sempre più negli anni prossimi. Perché si tratta di un processo che non finisce”. Lo ha detto p. Vito Magno, oggi pomeriggio, in occasione della presentazione del suo libro dal titolo “Conversioni sinodali”. “Le persone che ho intervistato lungo 50 anni sono state dei pionieri su alcuni punti come il dialogo, l’ecumenismo, la vita”. “Sono 54 argomenti a cui attingere. È un sussidio per pastori e non”, ha spiegato.

Guardando al prossimo Sinodo, p. Magno indica come fondamentale il tema della comunione, “un ritorno alle comunità cristiane delle origini dove mettevano assieme i propri beni, pregavano insieme”. “Su questo tema hanno parlato alcuni dei miei interlocutori”.