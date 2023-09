Diocesi: Oria, al via la Missione Giovani “Il meglio per te”

Dal 23 settembre al 1° ottobre la diocesi di Oria vivrà la Missione Giovani dei seminaristi del Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta dal titolo “Il meglio per te”. L’evento, spiegano dalla diocesi, “si rivolgerà ai giovani sia a livello diocesano che nelle singole comunità parrocchiali e nei rispettivi comuni, in un mutuo scambio – tra i giovani del nostro territorio e i seminaristi – della propria quotidianità”. Eventi e celebrazioni particolari si terranno il 23 settembre, presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria, con l’accoglienza da parte della Diocesi dei seminaristi del Seminario Regionale di Molfetta e il conferimento del mandato missionario; il 26 settembre, festa dei Santi Medici Cosimo e Damiano, con i pellegrinaggi di giovani che da Oria, Manduria ed Erchie confluiranno verso il Santuario di San Cosimo alla Macchia; il 29 settembre, con la raccolta alimentare “Porta@Porta” a Manduria in collaborazione con Caritas diocesana; il 30 settembre, con la festa finale della Missione che si terrà a Francavilla Fontana. In ogni comune della Diocesi i seminaristi incontreranno i giovani e le famiglie nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni e in altre occasioni di fraternità.