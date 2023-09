(Foto Vatican Media)

Papa Francesco ha lasciato Casa Santa Marta e ha raggiunto questa mattina la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove, come di consueto, si è fermato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus populi romani, affidandole il prossimo viaggio apostolico a Marsiglia (22/23 settembre). Al termine ha fatto rientro in Vaticano. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.