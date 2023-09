Tempo del Creato: Trieste, stasera il vescovo Trevisi presiede una preghiera ecumenica nel tempio di san Spiridione

Dal 1° settembre al 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco d’Assisi, la Chiesa invita, con il Tempo ecumenico del Creato, alla preghiera e alla riflessione comunitaria. Quest’anno il tema è “Che scorrano la giustizia e la pace”, ispirato dalle parole del profeta Amos: “Come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne” (5,24).

La diocesi di Trieste propone per questo Tempo del Creato due iniziative: la prima dedicata alla preghiera, la seconda alla riflessione.

Oggi, martedì 19 settembre, alle ore 18, nel tempio di san Spiridione della Comunità serbo ortodossa, il vescovo mons. Enrico Trevisi presiederà la preghiera ecumenica in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato. Parteciperà all’incontro di preghiera e offrirà la sua riflessione anche Andrej Ćilerdžić, vescovo della Chiesa serbo ortodossa per Austria, Svizzera, Italia e Malta.

Al cuore della liturgia i messaggi di Papa Francesco e del patriarca Bartolomeo.

Giovedì 28 settembre, alle ore 18, presso il Centro pastorale Paolo VI in via Tigor 24/1, si terrà una conversazione sul tema “Custodia del Creato: acqua, energia, ambiente, una sfida globale”. Ad introdurre gli interventi sarà mons. Ettore Malnati, vicario episcopale per il laicato e la cultura. Offriranno poi le loro relazioni Maurizio Fermeglia, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Trieste, e Roberto Gerin, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e il lavoro.