Comunicazioni sociali: Ucsi, incontro tra il segretario nazionale Di Salvo e il vescovo di Pavia, mons. Sanguineti

(Foto Ucsi)

Il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo ha incontrato lo scorso 14 settembre il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, nel vescovado di Pavia. All’incontro, riferisce un comunicato dell’Ucsi, ha partecipato il direttore del settimanale diocesano “Il Ticino” Alessandro Repossi, che è anche il responsabile dell’Ufficio Comunicazioni sociali. Nel corso del confronto il segretario nazionale ha riferito il percorso sinodale che l’Ucsi a livello nazionale e nelle singole regioni sta portando avanti in merito ai temi della professione. L’Ucsi ha realizzato corsi di formazione in collaborazione l’Ordine nazionale dei Giornalisti e gli Ordini regionali e con altre realtà ecclesiali per la diffusione dell’esperienza sinodale attraverso lo svolgimento di seminari e incontri per la formazione dei giornalisti e dei comunicatori. Con mons. Sanguineti il segretario nazionale si è intrattenuto in un colloquio sul tema centrale del ruolo dell’informazione in Italia e dei giornalisti e comunicatori cattolici. Ha parlato del lavoro culturale dell’Ucsi realizzato con due ricerche: “Pensare il futuro. I 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 visti dai giovani e raccontati dai giornalisti” a cura di Maria Paola Piccini e Paola Springhetti e “Dare corpo alla Laudato Sì. L’impatto dell’Ecologia integrale nelle visioni e nelle prassi” a cura di Paola Springhetti e Vittorio Sammarco, entrambe edite dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Pontificia Salesiana e dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana. Il vescovo, si legge nel comunicato, ha apprezzato l’attività culturale e di formazione promossa dall’Ucsi, impegnandosi a parlarne prossimamente anche nell’ambito della Conferenza episcopale lombarda; l’analisi di Mons. Sanguineti è stata condivisa anche dal direttore Repossi. A conclusione dell’incontro Di Salvo ha donato una copia del numero speciale “Desk”, rivista di cultura dell’informazione edita da Ucsi, dedicato a “Informazione & Comunicazione #Pensare il futuro” con 40 contributi sul futuro della professione con la prefazione del card. Matteo Maria Zuppi. La prima copia della rivista era stata consegnata dal presidente nazionale Vincenzo Varagona il 31 ottobre dello scorso anno, a Papa Francesco.