Alcol, tabacco, cannabis, giochi azzardo, pornografia: Moige, il 17 ottobre la presentazione di “Venduti ai minori”, studio su accesso ragazzi a prodotti per loro vietati

“Alcol, tabacco, cannabis, giochi d’azzardo, videogiochi 18+, merce contraffatta e pornografia sono tutti prodotti vietati o inadatti per i minorenni. Eppure, giovani e giovanissimi spesso riescono ad avervi accesso senza troppi problemi. Basta pensare che circa il 57% dei minori ha bevuto alcolici almeno una volta, e il 30% ha fumato almeno una sigaretta”. Lo sottolinea in una nota il Moige.

I ragazzi sanno che si tratta di cose a loro vietate? Come se le procurano? Chi le vende controlla il documento di identità? Queste situazioni vengono segnalate? In quanti, invece, rispettano le regole? A queste domande e a molte altre risponde lo studio “Venduti ai minori”, promosso dal Moige – Movimento italiano genitori, in collaborazione con l’Istituto Piepoli, che analizza l’accesso ai minori di prodotti vietati o inadatti.

I dati verranno presentati in un convegno martedì 17 ottobre, dalle 9,30 alle 12,30, che si terrà presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, in Via della Dogana Vecchia, 29, a Roma.

Discuteranno dei dati esponenti del mondo delle filiere produttive, distributive, dell’istituzione e della tutela dei minori.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.senato.it.