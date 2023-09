Diocesi: Adria-Rovigo, convegno interdiocesano sulla Custodia del Creato e il valore dell’acqua

Si svolgerà il 21 settembre, a Lendinara (Ro), il convegno studi intorno ai temi della custodia del creato promosso, come da tradizione, dalle tre diocesi di Adria-Rovigo, Ferrara-Comacchio e Chioggia in occasione della Giornata interdiocesana per la cura del creato. Titolo scelto per questo anno è “Il Valore dell’acqua: dall’analisi scientifica alla partecipazione”. Interverranno Sara Bogialli, docente di Chimica Analitica all’Università di Padova e Romeo Farinella, docente di Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale a UniFe. Moderatrice sarà Laura Negri, che vanta una vasta esperienza istituzionale in Polesine. Prima delle analisi interverrà il Vescovo di Adria-Rovigo mons. Pierantonio Pavanello. Sarà presente anche l’arcivescovo mons. Gian Carlo Perego. Durante i lavori è previsto un momento di preghiera interreligiosa. Il 30 settembre, invece, avrà luogo una visita alla scoperta del Bosco di Porporana, tra gli alberi centenari e alberi nuovi di recente piantumazione, un interessante progetto per preservare il patrimonio naturalistico del bosco tutelando le specie protette. C’è tempo fino al 15 ottobre, nella Cappella dei Sacchi del Duomo di Comacchio, per visitare la mostra collettiva dal titolo “Che la Giustizia e la Pace scorrano”, frutto della riflessione di diversi artisti comacchiesi.