Sinodo: p. Costa (segretario), “lo scopo non è produrre documenti, ma affrontare conflitti”

“L’assemblea di ottobre è un pezzo del cammino che non ha come scopo quello di produrre documenti. Il cammino desidera e tiene in conto che nella Chiesa ci sono diverse voci non omogenee e si cerca di fare dei passi insieme”. Lo ha detto il segretario speciale del Sinodo, p. Giacomo Costa, intervenendo stamani alla conferenza “Il Sinodo interroga la comunicazione. La comunicazione interroga il Sinodo”, in corso alla Lumsa, a Roma. “La metodologia dell’assemblea cerca di favorire un dialogo senza eliminare la possibilità di conflitti e vivacità – ha osservato -. La prospettiva è quella dell’Evangelii gaudium: i conflitti non sono da nascondere ma da affrontare”. L’altro segretario speciale, mons. Ricardo Battocchio, ha sottolineato come “il Sinodo lavorerà sul come essere Chiesa oggi”. “L’instrumentum laboris non è un documento da pubblicare emendato ma è realmente una base di lavoro”, ha aggiunto. Si rifletterà insieme su “come sono chiamati ad agire i soggetti in una Chiesa sinodale” per capire “il modo in cui ciascuno può partecipare alla missione”.