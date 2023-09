Sinodo: card. Grech (segretario generale), “segue la logica del ‘con’, non la logica del ‘contro’”

“Se prima la collegialità era l’aprirsi dei vescovi attorno al Papa, la sinodalità è la responsabilità dei battezzati nei confronti della Chiesa”. Lo ha ricordato il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, oggi pomeriggio, in occasione della presentazione del suo libro dal titolo “Conversioni sinodali”. Ripercorrendo le interviste contenute nel libro, il cardinale ha ribadito che il Sinodo non è un’occasione per “consentire ai laici di acquisire posti di potere a discapito dei pastori”, ma per “dare consapevolezza ai battezzati delle proprie responsabilità in modo da essere pronti ad assumere quei compiti cui sono chiamati in virtù del loro battesimo”. La logica che ispira il cammino sinodale “è la logica del ‘con’ non la logica del ‘contro’”.

Il cardinale ha citato anche il tema del femminile nella chiesa, uno dei temi al centro del prossimo Sinodo sulla sinodalità. “Per evitare un approccio ideologico sul tema delle donne nella Chiesa occorre inquadrarlo nella cornice più ampia delle responsabilità delle battezzate e dei battezzati nella Chiesa. Il modello della Chiesa delle origini offre uno spunto di grande attualità”.