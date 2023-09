Romania-Ungheria: incontro tra le Conferenze episcopali. Invito dei vescovi “a pregare incessantemente per la pace”

(Foto Conferenza episcopale romena)

I vescovi dei consigli permanenti delle Conferenze episcopali dell’Ungheria e della Romania hanno partecipato il 18-19 settembre, a Győr (nel nord-ovest dell’Ungheria), all’incontro annuale delle due conferenze episcopali. Occasionali nel passato e diventati annuali dal 2018, questi incontri sono per i vescovi delle due nazioni occasione di condivisione delle proprie esperienze e preoccupazioni, e di ricerca di soluzioni comuni per un’azione pastorale più efficace. Infatti, in Romania ci sono tre diocesi e varie comunità di lingua ungherese. All’incontro di Győr, la Conferenza episcopale ungherese è stata rappresentata dal presidente mons. András Veres, dal card. Péter Erdő, da mons. János Székely e dal segretario don Tamás Tóth; la Conferenza episcopale romena, dal vicepresidente mons. Aurel Percă, mons. László Böcskei e dal segretario don Francisc Ungureanu. Secondo un comunicato stampa rilasciato dalle due conferenze episcopali, i vescovi hanno parlato della visita di Papa Francesco in Ungheria (28-30 aprile 2023), del processo sinodale della Chiesa universale, della guerra in Ucraina e delle modalità di aiuto per i rifugiati, delle vocazioni al sacerdozio. Inoltre, hanno riaffermato l’importanza dei valori del matrimonio e della famiglia, secondo gli insegnamenti del vangelo. In queste due giornate, i vescovi hanno pregato insieme e hanno invitato tutti “a continuare a pregare incessantemente per la pace, chiedendo l’intercessione della Vergine Maria, Regina della pace”.