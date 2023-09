Diocesi: Bergamo, “la pace tra profezia e diplomazia”, sabato 23 il patriarca Pizzaballa e Staffan de Mistura in dialogo

Nell’ambito della rassegna “Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023”, il 22 e il 23 settembre la Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’Istituto Paolo VI e l’Opera per l’Educazione cristiana di Brescia promuovono un convegno sul tema “La pace: tra profezia e diplomazia. Dall’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII al discorso di Paolo VI all’Onu”. Interverranno Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che il 30 settembre sarà creato cardinale da Papa Francesco, e Staffan de Mistura, ambasciatore delle Nazioni Unite. Il primo parlerà di “Gerusalemme, città della pace”, mentre il diplomatico si concentrerà su “Il ruolo politico e diplomatico dell’Europa”. A introdurre i lavori Armando Santus, presidente della Fondazione Papa Giovanni XXIII, a moderare sarà Alberto Ceresoli, direttore de L’Eco di Bergamo. L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, “mette al centro il contributo che i Pontefici Giovanni XXIII e Paolo VI hanno dato alla causa della pace e la testimonianza di un impegno quotidiano di mediazione e di dialogo in alcuni dei contesti più complessi del mondo, con l’attenzione sempre rivolta alle persone, principali vittime dei conflitti ma allo stesso tempo veri protagonisti di una nuova speranza di pace”. Intanto la diocesi di Bergamo ha annunciato che sta organizzando, di concerto con l’Amministrazione pubblica, “l’accoglienza e il saluto al nuovo cardinale al suo ritorno nella nostra città il prossimo sabato 7 ottobre con un riconoscimento civico al mattino da parte del Consiglio comunale di Bergamo e con una concelebrazione solenne alle 20.30. Domenica 8 il nuovo porporato sarà festeggiato a Cologno al Serio, suo paese natale”.