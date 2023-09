Commissione Ue: proposta di estendere la protezione temporanea per gli ucraini in fuga dalla guerra fino al marzo 2025

(Bruxelles) La Commissione europea propone oggi di estendere ulteriormente la protezione temporanea concessa alle persone in fuga dall’aggressione russa contro l’Ucraina, dal 4 marzo 2024 al 3 marzo 2025. “Questa misura fornisce sicurezza e sostegno a oltre 4 milioni di persone che beneficiano di protezione in tutta l’Ue”, spiegano in Commissione. L’Ue ha attivato la direttiva sulla Protezione temporanea il 4 marzo 2022 con decisione unanime degli Stati membri; la protezione è stata quindi prorogata automaticamente per un anno. La Commissione “ritiene che le ragioni per concedere la protezione temporanea persistono e che sia pertanto opportuno estendere tale protezione, come risposta necessaria e adeguata all’attuale situazione instabile, che non è ancora favorevole alla sicurezza e alla sostenibilità delle persone che beneficiano di protezione temporanea nell’Unione europea”. La direttiva sulla protezione temporanea fornisce protezione immediata e accesso a vari diritti nell’Ue, tra cui il diritto di soggiorno, l’accesso al mercato del lavoro, all’alloggio, all’assistenza sociale, all’assistenza medica o altro. “Aiuta inoltre – chiarisce la Commissione stessa – a evitare di sottoporre i sistemi di asilo nazionali a una pressione eccessiva e consente agli Stati membri di gestire gli arrivi in modo ordinato ed efficiente.