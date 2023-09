Disabilità: il 20 settembre il webinar dell’Uildm di Padova su trasporto aereo e diritto alla mobilità

(foto Uildm)

È in programma per mercoledì 20 settembre alle ore 16,30 il webinar “Sulle ali dell’inclusione – Accessibilità di aeroporti e aerei: a che punto siamo”, sul diritto alla mobilità delle persone con disabilità, con un focus specifico sulla mobilità aerea delle persone con una malattia neuromuscolare. L’evento è promosso da Uildm-Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con il patrocinio e la collaborazione di Fish-Federazione italiana per il superamento dell’handicap, ed è rivolto a persone con disabilità, famiglie, caregiver e operatori sociali, inserito nel percorso “E.RE. – IN FORMAZIONE, per comunità consapevoli e inclusive”, previsto dal progetto E.RE. – Esistenze Resilienti, finanziato anche dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Interverranno al momento di confronto tra Istituzioni, associazioni impegnate per la promozione dei diritti delle persone con disabilità ed enti del settore aeroportuale e aereo: Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm; Michele Adamo, segretario nazionale Uildm; Vincenzo Falabella, presidente Fish; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità; Pierluigi Di Palma, presidente Enac-Ente nazionale per l’aviazione civile; Mark de Laurentiis, direttore della Direzione tutela dei diritti dei passeggeri; Linda Ristagno, assistant director external affairs Iata-International air transport association; Alberto Fontana, presidente Fondazione Serena – Centri clinici NeMO; Anita Pallara, presidente Famiglie Sma; Stefania Bastianello, direttore tecnico Aisla; Roberto Vitali, Ceo Village4all; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva. “L’obiettivo di Uildm, in rete con Fish e le associazioni che rappresentano le persone con disabilità, è tenere alta l’attenzione su questo tema e favorire tutte le opportunità di dialogo, crescita e miglioramento del sistema di mobilità”, queste le parole di Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm, e Michele Adamo, segretario nazionale.