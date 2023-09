Diocesi: Albenga, mercoledì e giovedì “Assemblea del clero” di inizio anno pastorale

È in programma per le mattinate di mercoledì 20 e giovedì 21 settembre l’annuale “Assemblea del clero” della diocesi di Albenga-Imperia. I lavori saranno ospitati dalle 9.30 presso il seminario vescovile, in Albenga. Il tema della prima giornata sarà “Parola, Eucaristia, sinodalità” e verrà sviluppato da mons. Ermenegildo Manicardi, biblista e vicario generale della diocesi di Carpi. Nel secondo giorno il vescovo Guglielmo Borghetti introdurrà le iniziative del nuovo anno pastorale 2023/24 “‘Spiegò loro in tutte le Scritture, ciò che si riferiva a lui’ (Lc 24, 27) … ‘Riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane’ (Lc 24, 35)”. A seguire, vi saranno alcune comunicazioni degli Uffici pastorali e amministrativi diocesani.