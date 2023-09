Sinodo: Karram (Focolari), “le donne costruttrici di dialogo e pace, dono per la Chiesa”

“La questione femminile non riguarda solo le donne, ma lo sviluppo sano della società. Il cammino sinodale sta a indicarci proprio questo. Siamo necessari tutti per camminare insieme: uomini e donne”. Lo ha detto Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari, intervenendo oggi pomeriggio alla presentazione del libro di p. Vito Magno dal titolo “Conversioni sinodali”. “La parola conversione contiene tutto il significato di questo Sinodo. Per Papa Francesco è un convergere, un camminare assieme per capire quali cambiamenti siano necessari alla Chiesa universale in modo da saper stare al fianco di ogni uomo e di ogni donna in questo tempo”, ha aggiunto.

Soffermandosi sul ruolo della donna nel Sinodo, Karram ha ricordato che “è una presenza frutto della storia, che ci ha dato una comprensione sempre più ampia del contributo che il profilo femminile porta con sé”. E ha indicato: capacità di ascolto, apertura all’inclusività, capacità di farsi carico di bisogni e necessità, impegno di creare comunione. “Aspetti del più grande carisma che esiste, la carità”. Poi ha aggiunto: “Oggi, con il magistero di Papa Francesco vi è stata un’accelerazione della presenza del mondo femminile in incarichi di responsabilità nella Chiesa”. “Si tratta di un dono che la Chiesa può ricevere dalla presenza della donna, costruttrici di dialogo e di pace per l’umanità”.