Inclusione lavorativa: Cies, a Roma il 21 settembre il Forum su giovani, donne, formazione e lavoro nella Blue & Green Economy

“Un Futuro sostenibile: giovani, donne, formazione e lavoro nella Blue & Green Economy”: è il tema che il Cies (Centro Informazione ed educazione allo sviluppo) ha dato al forum nazionale del progetto Mysea che si svolgerà giovedì 21 settembre mattina presso Palazzo Merulana di Roma. Mysea, acronimo di “Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy” -, di cui l’onlus è l’ente capofila – è un progetto co-finanziato dall’Ue per promuovere l’inclusione lavorativa di giovani, donne e Neet nella Blue&Green Economy – in particolare nei settori dell’agroalimentare e della gestione dei rifiuti – riducendo il divario di competenze tra domanda e offerta di lavoro nei paesi del Mediterraneo. Lanciato nell’ottobre 2020, ha una durata di 30 mesi, con un budget totale di 3,6 milioni di euro ed è finanziato da fondi europei per il 90%. Mysea coinvolge 5 paesi: Grecia, Italia, Libano, Giordania e Tunisia, quelli che registrano i tassi più alti di disoccupazione di giovani, donne e Neet di tutto il Mediterraneo e condividono cambiamenti demografici, disallineamenti di competenze, rigide normative e divario di genere. La giornata di riflessione si pone come obiettivo “promuovere un confronto per costruire nuove sinergie e progettualità future, per garantire la continuità delle azioni in una prospettiva di sostenibilità futura. Il Forum – spiegano gli organizzatori – sarà un momento di riflessione comune sulle strategie di inclusione socio-lavorativa nelle economie sostenibili e sui meccanismi comunicativi più efficaci per veicolare le buone pratiche della transizione ecologica”. “Pensare alla transizione ecologica – afferma Loredana Gionne, Responsabile del settore Cooperazione e Co-Sviluppo del CIES Onlus – significa pensare a nuove competenze e a un nuovo mondo del lavoro per giovani e donne, e cioè creare occupazione nelle economie sostenibili. Con questo Forum vogliamo stimolare la riflessione e l’incontro tra tutti i soggetti che possono unire le forze per un obiettivo tanto ambizioso quanto imprescindibile, quello di un futuro di sostenibilità sociale e ambientale”. Saranno i 3 workshop tematici del Forum: formazione, competenze e territori per la Blue & Green Economy; politica per il lavoro dignitoso dei giovani; comunicare la transizione ecologica.