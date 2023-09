Associazioni: Acli, dal 21 al 24 settembre il 55° Incontro nazionale di studi a Cuneo su nuove tecnologie e intelligenza artificiale

Si svolgerà dal 21 al 24 settembre a Cuneo il 55° Incontro nazionale di studi delle Acli: quattro giorni di incontri e dibattiti per capire come adattarsi al mondo che cambia, mantenendo saldo il valore e la dignità della persona.

Si inizierà il 21 settembre alle 14,30 presso il Teatro Toselli con una prima relazione introduttiva cui seguiranno contributi per entrare dentro i temi scelti. Il 22 settembre sarà interamente dedicato a leggere e interpretare la complessità della vita ed i suoi cambiamenti al tempo dell’intelligenza artificiale. Spiritualità, etica, arte, lavoro, educazione, fragilità e salute, beni comuni ed esperienze del territorio i temi presentati, affrontati e approfonditi anche in forma laboratoriale. La giornata si concluderà presso il Circolo Acli di Centallo con una cena riservata a tutti i partecipanti.

Sabato 23 settembre due temi fondativi: democrazia e lavoro; una giornata dal taglio più politico durante la quale si tenterà di comprendere le eventuali possibili ripercussioni sulla vita collettiva. La giornata si concluderà all’Istituto storico della Resistenza della Provincia di Cuneo con un incontro e una visita guidata ai luoghi più significativi della Resistenza per unire storia e memoria tra ieri ed oggi. L’Incontro nazionale terminerà domenica 24 settembre con la Carovana della pace, una marcia per ricordare le vittime del primo eccidio nazista in Italia, avvenuto a Boves 80 anni fa, il 19 settembre 1943.

Giovedì e venerdì sarà possibile visitare la mostra “The Ai.D – Trasformare la paura in arte digitale”, realizzata dalle Acli di Roma in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Programma completo qui.