Assegno unico: Inps, nei primi sette mesi del 2023 erogati 10,4 miliardi di euro alle famiglie italiane con riferimento a 9,7 milioni di figli

Nei primi sette mesi del 2023 sono stati erogati complessivamente alle famiglie per l’assegno unico e universale 10,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Ne dà notizia oggi l’Istituto nazionale previdenza sociale diffondendo i dati dell’Osservatorio statistico sull’assegno unico universale (Auu) che contiene al suo interno anche i dati relativi agli assegni destinati ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC).

Sono stati 6.213.179 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel periodo, per un totale di 9.735.087 di figli. L’importo base dell’assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2023 – si legge in una nota – va da un minimo di 54,10 euro, in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 43.240 euro, ad un massimo di 189,20 euro per Isee fino a 16.215 euro.