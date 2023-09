Striscia di Gaza: Nazioni Unite, visita di una delegazione di 7 Stati membri

Oggi i rappresentanti di sette Stati membri dell’Onu hanno visitato la Striscia di Gaza per celebrare la Giornata mondiale dell’aiuto umanitario. Guidati dal coordinatore Onu, Lynn Hastings, hanno partecipato diplomatici di alto livello provenienti da Australia, Cile, Italia, Messico, Norvegia, Spagna e Regno Unito. La delegazione, riferisce l’Onu, ha visitato la zona di Ash Shuja’iyeh nella città di Gaza, dove ha incontrato una famiglia la cui casa è stata distrutta durante l’escalation delle ostilità del 2021. Hanno discusso della necessità fondamentale di costruire e ristrutturare case e di curare i traumi psicologici tra bambini e adulti. Successivamente, il gruppo ha visitato la sede della Mezzaluna Rossa Palestinese, dove ha reso omaggio ai soccorritori in prima linea che spesso rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. La delegazione ha appreso dell’impatto degli attacchi che colpiscono gli operatori e le strutture sanitarie. Nei territori palestinesi occupati, circa 2,1 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria e migliaia sono coinvolte nello sforzo di sostenerle. Comprendono, tra gli altri, volontari, personale di Ong palestinesi, lavoratori comunali, dipendenti governativi e attori internazionali.