Piattaforme: novità italiane in casa Netflix. Eleonora Andreatta, “raccontiamo storie autentiche, coraggiose, uniche”

“Nel voler tracciare un bilancio, possiamo affermare che molti sono i titoli realizzati in Italia da Netflix, ma tanti altri ancora sono in arrivo. Netflix è ormai parte integrante dell’industria dell’audiovisivo del Paese con le sue produzioni local”. Sono le parole di Eleonora Andreatta, vicepresidente dei contenuti italiani di Netflix, in apertura dell’incontro stampa che si è tenuto oggi a Roma, “See What’s Next”. La presentazione dei nuovi titoli in uscita su piattaforma nel 2023-24.

“Crediamo che avere competizione – ha dichiarato Tinny Andreatta –, fornire storie nuove per il pubblico, sia importante. E Netflix è tutto questo. Cosa ci aspetta in futuro? Storie autentiche, coraggiose, uniche. Autentiche, perché capaci di affrontare temi urgenti del presente, vicende vere, legate a personaggi reali; in particolare, c’è un’attenzione ai giovani, al coming of age, declinato con generi nuovi. Sguardi, poi, sulle donne, proposte fuori dagli stereotipi, moderne e coraggiose, ma anche sul maschile, sul suo cambiamento”. La Andreatta ha poi seguitato: proponiamo storie coraggiose “che toccano argomenti controversi e provocatori, sfidando tabù, pregiudizi e convenzioni; storie uniche, che, messe insieme, compongono un ricco mosaico che si rivolge a pubblici diversi e alle diverse necessità di trovare divertimento, curiosità, provocazione”. Concludendo, ha rimarcato: “Abbiamo l’ambizione della qualità, di far compiere un passo avanti all’industria dell’audiovisivo e di portare il prodotto italiano nel mondo”. Tra i primi progetti indicati, la seconda stagione della miniserie rivelazione “Tutto chiede salvezza” di Francesco Bruni con Federico Cesari, miniserie che prende le mosse dal romanzo di Daniele Mencarelli. “La nuova stagione – ha sottolineato Mencarelli – ritroverà i personaggi conosciuti ma offrirà anche spazio ai nuovi. Il disagio psichico è uno dei drammi da affrontare nella nostra società, nei prossimi anni sempre di più. Ringrazio il regista Francesco Bruni per l’amore verso il progetto. L’ho capito subito dalla prima telefonata che abbiamo avuto”. Netflix ha mostrato anche le prime immagini dell’attesa docuserie “Vasco Rossi: Il Supervissuto” (5 episodi, dal 27.09), racconto personale e pubblico del rocker originario di Zocca. L’artista ha composto per l’occasione un brano inedito “Gli sbagli che fai”. E rimanendo nel perimetro musicale, nel 2024 arriverà “Nuova Scena. Rhythm + Flow Italia” (8 episodi), competizione nel mondo rap con capofila Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.