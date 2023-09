Argentina: lettera vescovi partecipanti al Sinodo: “Impegnati a promuovere comunione, missione e partecipazione, cercando di includere tutti”

I vescovi argentini che parteciperanno alla XVI Assemblea Generale del Sinodo hanno pubblicato una lettera, resa nota ieri, in cui trasmettono il loro stato d’animo, aggiungendo: “Sentiamo il peso della responsabilità, insieme alla profonda gioia, che significa poter essere la voce delle nostre Chiese nel cuore di un’assemblea che rappresenta la Chiesa universale”. A firmare la lettera sono i cinque vescovi che rappresenteranno la Conferenza episcopale argentina: mons. Oscar Ojea, presidente della Conferenza episcopale (San Isidro), mons. Marcelo Colombo (Mendoza), mons. Carlos Azpiroz Costa (Bahía Blanca), il cardinale eletto Ángel Rossi (Córdoba) e mons. Dante Braida (La Rioja). I padri sinodali sottolineano il cammino percorso nelle comunità durante le tappe precedenti per “promuovere uno stile di Chiesa che vive la comunione, la missione e la partecipazione, cercando di includere tutti e di essere una Chiesa in uscita, come ci chiede Papa Francesco”. E concludono: “Apprezziamo l’enorme lavoro svolto in questo tempo di ascolto; come comunità abbiamo cercato di discernere la voce del Buon Pastore nelle voci del nostro popolo e vogliamo essere fedeli a questo discernimento orante”.