Piattaforme: Netflix svela i nuovi titoli italiani, i film “Il treno dei bambini” e “Il fabbricante di lacrime”, le serie “Sara” e “Il Gattopardo”

“È una storia di accoglienza, che parla di ieri, ma che richiama anche l’oggi. Ringrazio la Palomar che ha sposato il progetto e Netflix che lo renderà ‘popolare’, lo diffonderà, dando così finalmente giustizia a questa vicenda”. Dichiara così la scrittrice Viola Ardone, autrice del libro bestseller “Il treno dei bambini”, che prestò diventerà un film per il colosso streaming. È una delle novità emerse dalla presentazione del palinsesto Netflix per il 2023-24, “See What’s Next”. “Il treno dei bambini”, che vedrà alla regia Cristina Comencini, è una storia vera, di famiglie, di madri del Nord, che hanno accolto temporaneamente bambini del Mezzogiorno nel Secondo dopoguerra. Una storia di aiuto temporaneo per arginare un momento di difficoltà e offrire un’occasione di riscatto. Nel cast Barbara Ronchi, Serena Rossi, Francesco Di Leva e Stefano Accorsi. Tra le altre novità in cantiere in casa Netflix l’adattamento del bestseller “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom, una produzione Colorado Film con la regia di Alessandro Genovesi. Protagonisti Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni, noto come “Biondo”. In arrivo c’è anche la serie “Il Gattopardo”, nuovo adattamento del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a sessant’anni dal celebre film Luchino Visconti (1963). Protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. “Ho avuto due fortune – ha detto Kim Rossi Stuart – prima di accostarmi al copione non avevo letto il romanzo né avevo visto il film. Questo mi ha concesso la possibilità di entrare nella storia in maniera pura”. Nel segno del giallo, del poliziesco, troviamo poi la serie “Sara” (titolo provvisorio), dall’omonimo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, una produzione targata sempre Palomar. Protagoniste Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, una storia di donne forti, solide, chiamate a fronteggiare nodi problematici della propria esistenza. Alla regia Carmine Elia. In lavorazione, dopo il grande successo internazionale della prima stagione, la miniserie crime-legal “La legge di Lidia Poët 2” prodotta e diretta da Matteo Rovere (Groenlandia), regia condivisa con Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa. Protagonista Matilda De Angelis, affiancata da Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Dario Aita e dalla new entry Gianmarco Saurino. Infine, in arrivo la serie storica “Briganti” del collettivo Grams, racconto del Risorgimento italiano attraverso la vicenda di una delle prime donne rivoluzionarie. Protagoniste Michela De Rossi, Ivana Lotito e Matilda Lutz; la produzione è Fabula Pictures e Los Hermanos. E ancora, la serie “Inganno”, un thriller sentimentale basato sulla serie britannica “Gold Digger”, adattato per l’Italia da Teresa Ciabatti, Flaminia Gressi, Eleonora Cimpanelli e Michela Straniero. Protagonista è Monica Guerritore diretta da Pappi Corsicato.