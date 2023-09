Tv2000: domani in onda il documentario ‘Un incontro con Chiara’ di Cinzia TH Torrini

‘Un incontro con Chiara’ è il documentario trasmesso da Tv2000, domani 20 settembre in seconda serata, nato da un incontro tra la scrittrice Chiara M e la regista Cinzia TH Torrini. Lo riferisce l’emittente cattolica in un comunicato. Dopo l’uscita del suo primo libro “Crudele dolcissimo Amore”, la regista decide di incontrarla. Chiara, nel suo libro, a causa di una malattia rara, parla del dolore, affrontandolo come una guerriera, senza fare sconti a nessuno. Nemmeno al suo “Socio”, come lei definisce Gesù, con il quale lei dialoga e discute intensamente nei momenti sia di grande dolore, che negli attimi particolari di profonda intesa. La regista Torrini ha compreso subito che le parole di Chiara arrivavano direttamente all’anima di chi le ascoltava. Non volendo tenere per sé questa possibilità di conoscere Chiara nella sua Trento dove vive, ha pensato di racchiudere in un film questa sua esperienza. Nella sequenza delle immagini fede, dolore e malattia vengono affrontate con speranza e una nota di leggerezza. Il documentario è accompagnato dalla colonna sonora di Savio Riccardi, il compositore delle musiche di Elisa di Rivombrosa.