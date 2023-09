Vita e famiglia: Il Cuore in una goccia (Onlus), 22 settembre, a Roma, serata benefica per i bambini affetti da fragilità prenatali

Costruire percorsi di accoglienza e di speranza per custodire e proteggere la vita nascente guardando ai più indifesi in assoluto, i bambini affetti da fragilità prenatali. Sarà questo il tema dell’evento di beneficenza in favore della Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus, dal titolo: “L’arte diventa Vita”. Un’apericena di gala che si terrà a Roma il prossimo 22 settembre, alle ore 18, nella Domus San Sebastiano e che unirà arte, musica, solidarietà e cultura. Per gli ospiti, si legge in una comunicato degli organizzatori, “un’esperienza immersiva attraverso percorsi d’arte realizzati dalle opere di Adolfo A. Magnelli, artista contemporaneo dalla creatività versatile e dalla spiccata capacità espressiva”. Parteciperà anche il Maestro Giuseppe Menozzi. L’iniziativa vuole rappresentare l’occasione “per accendere i riflettori su una realtà, quella della Fondazione il Cuore in una Goccia, fatta di famiglie coraggiose, di medici straordinari (per professionalità e umanità), e di piccole, ma tenaci, creature che lottano per la vita. La Fondazione il Cuore in una Goccia si mette al fianco dei futuri genitori che affrontano, in gravidanza, una diagnosi di patologia del proprio bambino supportandole e avvolgendole in un amorevole abbraccio fatto di accoglienza e assistenza medico-scientifica, familiare, spirituale e solidale”. Nel corso della serata sarà possibile acquistare le opere d’arte in esposizione e dunque raccogliere fondi per dare sostegno alle attività della Fondazione. Interverranno per l’occasione: Giuseppe Noia, Presidente della Fondazione Il Cuore in una Goccia e Direttore dell’ Hospice Perinatale – Centro per le Cure Palliative Prenatali e Post-natali “Santa Madre Teresa di Calcutta” della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. di Roma, Anna Luisa La Teano, Cofondatrice e Responsabile del Braccio Familiare-Testimoniale della Fondazione il Cuore in una Goccia e Angela Bozzo, Cofondatrice e Responsabile del Braccio Spirituale e della Rete di sostegno psicologico del Cuore in una Goccia.