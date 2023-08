Willy Monteiro: Comune Colleferro, indetto un pubblico concorso per la progettazione di un monumento a lui dedicato

Il Comune di Colleferro, al fine di ricordare la figura di Willy Monteiro Duarte e di perpetuare la memoria, indìce un pubblico concorso per la progettazione di un monumento a lui dedicato che possa ispirare gli animi delle generazioni ai valori della fratellanza, della non violenza e della pace.

L’obiettivo è quello di creare un simbolo e un momento di riflessione e di condivisione su quanto è avvenuto, sulla tragica scomparsa di Willy Monteiro Duarte e sul significato di tale avvenimento. Il tema specifico della composizione è: “Il sorriso del coraggio: monumento all’impegno giovanile per il cambiamento della società del presente e del domani, attraverso la lotta contro ogni forma di discriminazione, di odio e di violenza.”

Tutti i progetti dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 agosto 2023, alle ore 12, presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Italia, 1 00034 Colleferro.

Tempistiche e modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel bando. Info: www.comune.colleferro.rm.it.