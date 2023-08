Ue: Erasmus+, finanziati 159 progetti di cooperazione internazionale. Aiuti a università ucraine, fondi per Asia e Africa

Nel contesto del programma Erasmus+, saranno finanziati 159 progetti per sostenere la cooperazione internazionale nell’istruzione superiore, migliorare i sistemi d’istruzione e rafforzare la crescita e la prosperità a livello mondiale. Coinvolgeranno 2.500 portatori di interessi di 130 paesi dell’Ue e del resto del mondo. Il valore complessivo ammonta a 115,3 milioni di euro. Tra i progetti selezionati dalla Commissione – esemplifica una nota da Bruxelles – un percorso per promuovere la professionalizzazione della matematica in Africa centrale, studi universitari in diritto dell’equità e dell’uguaglianza per i gruppi vulnerabili in America latina, programmi di studio per un’economia blu sostenibile nel Mediterraneo meridionale, corsi per un cambiamento trasformativo nell’educazione sanitaria nel Sud-Est asiatico, o ancora percorsi sulle competenze imprenditoriali delle donne in Asia centrale, programmi di studio in materia di resilienza alimentare e nutrizionale in Africa occidentale. È previsto che i progetti vengano avviati entro la fine 2023. Sempre nel contesto Erasmus+, la Commissione rende noto che sono stati stanziati 5 milioni di euro supplementari per un progetto quadriennale per le università dell’Ucraina, “DigiUni”, per una piattaforma digitale ad alte prestazioni a beneficio degli studenti che hanno dovuto abbandonare il loro Paese o sono sfollati interni.