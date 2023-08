Diocesi: Nardò-Gallipoli, attivo anche per quest’anno il portale dedicato al turismo

Anche quest’anno, è attivo già dal mese di luglio il portale turismo.diocesinardogallipoli.it dedicato a tutte le iniziative turistiche, culturali, religiose e di tempo libero che si terranno nel territorio della diocesi di Nardò-Gallipoli nei tempi estivi.

Navigando nel sito web si può scoprire la corposa proposta turistica di Gallipoli o i percorsi culturali che alcune associazioni propongono sia a Nardò sia a Gallipoli, oltre che, ovviamente, gli orari delle sante messe in tutte le zone turistiche.

Scrivono le comunità di Gallipoli nell’accogliere i turisti in vacanza: “In questi giorni di relax sentitevi davvero amati e benedetti, stimati e apprezzati. Che questo tempo ci trovi tutti quanti impegnati a vivere la vacanza come laboratorio di serenità per essere tutti artigiani della gioia vera. Buona vacanza!”.